Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда показала видео со своего грандиозного концерта в поддержку Украины, который провела в Германии, и снова нарвалась на критику.

Как оказалось, Светлана дала большой благотворительный концерт в немецком Дюссельдорфе, где пела старые хиты и новые песни, среди которых была и композиция на украинском языке. К слову, песню "Два незнайомці" артистка выпустила буквально недавно, и она тоже вошла в программу выступления.

В подписи к публикации Лобода рассказала о концерте: "Вчера был первый концерт нашего благотворительного тура по Германии. Düsseldorf. Спасибо! Едем дальше". А пользователи не упустили возможности оставить свое мнение в комментариях, причем обсуждают выступление как украинские, так и российские поклонники звезды: "Красотка, умница, талантливая, добрая, отзывчивая!", "Невозможно ни смотреть, ни слушать. Самодеятельность", "Самое главное – нет войне", "Да здравствует русский язык", "Почему эта дама поет и говорит на русском?", "Комментарий про сельский клуб был?", "Чтобы не было, мы с вами".

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