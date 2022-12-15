Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна та народила йому сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала відео, на якому виклала урок макіяжу губ.

Схоже, Даша окрім відео з гардеробної та створення образів, почала знімати ролики з уроками догляду за собою та макіяжу. Так цього разу дівчина вирішила зробити огляд на блиски для губ, які роблять їх дуже соковитими. Перед камерою блогерка з'явилася в стильній темній сукні, її волосся розпущене і акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж із блискучими губами.

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію Квіткової, засинаючи її компліментами: "Для більшого зволоження потрібно їх наносити товстішим шаром. Не просто легенько доторкнутися, а прям намазати від душі", "Яка ви красуня", "Ви неймовірно красива", "Можете ще про догляд для волосся відео таке зробити?", "Мені подобається цей блиск", "Яка ж ви красива", "Ідеально", "Прекрасна", "Красуня".

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