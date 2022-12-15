Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила видео, на котором преподала урок макияжа губ.

Похоже, Даша кроме видео с гардеробной и создания образов, начала снимать ролики с уроками ухода за собой и макияжа. Так, в этот раз девушка решила сделать обзор на блески для губ, которые делают их очень сочными. Перед камерой блогерша появилась в стильном темном платье, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж с блестящими губами.

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию Квитковой, засыпая ее комплиментами: "Для большего увлажнения нужно их наносить более толстым слоем. Не просто легонько прикоснуться, а прям намазать от души", "Какая вы красотка", "Вы невероятно красивая", "Можете еще об уходе для волос видео такое сделать?", "Мне нравится этот блеск", "Какая же вы красивая", "Идеально", "Прекрасная", "Красотка".

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