Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни виїхала з дітьми за кордон, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кумедні фотографії з прогулянки в Роттердамі, де з'явилася в незвичайному образі.

Як видно, на прогулянку містом, де вона зараз живе, Слава вийшла в яскравій рудій шубі зі штучного хутра. Також на ній чорні штани і світла толстовка, а на ногах потужні білі черевики. Свій образ зірка доповнила червоною сумкою та стильною шапкою, її волосся недбало покладене, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Камінська запропонувала шанувальникам обрати, яке із двох фото їм подобається більше. Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки, засипаючи її компліментами: "Руда, на рудому", "Дуже класна шубка, і зелена теж. Це просто бомба. Як можна таку замовити спасибі. Слава Україні", "Дуже красива", "Ну яка краса! Ну як все-таки вау!", "Сонечко нам світить просто так, тобі і мені, тобі і мені", "Радую артистку, пишу", "Звичайно, перший варіант", "Пошила костюм лисички і собі? Красуня", "Фотки бомба", "Ну яка лисиця красива", "Як завжди, виглядаєте як богиня", "Неперевершена".

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