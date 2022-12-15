Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны выехала с детьми за границу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила забавные фотографии с прогулки в Роттердаме, на котором появилась в необычном образе.

Как видно, на прогулку по городу, где она сейчас живет, Слава вышла в яркой рыжей шубе из искусственного меха. Также на ней черные штаны и светлая толстовка, а на ногах массивные белоснежные ботинки. Свой образ звезда дополнила красной сумкой и стильной шапкой, ее волосы небрежно уложены, а на лице модные солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Каминская предложила поклонникам выбрать, какое из двух фото им нравится больше. Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами: "Рыжая, на рыжем", "Очень классная шубка, и зеленая тоже. Это просто бомба. Как можно такую заказать спасибо. Слава Украине", "Очень красивая", "Ну какая красота! Ну как все-таки вау!", "Солнышко нам светит просто так, тебе и мне, тебе и мне", "Радую артистку, пишу", "Конечно, первый вариант", "Сшила костюм лисички и себе? Красотка", "Фотки бомба", "Ну какая лиса красивая", "Как всегда, выглядите как богиня", "Непревзойденная".

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