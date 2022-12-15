Популярна українська актриса та зірка "Квартал 95" Олена Кравець, яка нещодавно повернулася в Україну з-за кордону і почала зніматися у шоу "Тихий вечір", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка підігріла інтерес публіки до свого нового відвертого інтерв'ю, яке дала Маші Єфросініної.

У ролику зібрані всі гарячі та відверті моменти цього інтерв'ю Олени. У ньому вона розповіла, що змусило її повернутися до України напередодні зими, чому поставила на паузу зйомки у "Вечірньому кварталі" та чи спілкується із президентом Зеленським. А у підписі до публікації Кравець розповіла, що це інтерв'ю дуже відрізняється від того, що вона давала Єфросиніній рік тому.

"Вийшов новий "Екзамен" з @mashaefrosinina. За рік з нашої останньої зустрічі накопичилось багато запитань: до життя, до Бога, до себе… Ця розмова була зовсім іншою, ніж рік тому. Ми записували її в темряві, що панувала навколо і ніби відбивалася на душі. Але я сподіваюсь, після перегляду на серці стане трохи світліше, бо так завжди буває у нас з @mashaefrosinina - і в кадрі, і поза ним. Дякую тобі за чергову розпаковку та тепле спілкування; дякую, що не втомлюєшся слухати мої рефлексії; дякую, що вся твоя команда така уважна до деталей! І за те, що мені не страшно поруч з тобою нічого!", - написала Кравець.

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