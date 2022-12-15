Популярная украинская актриса и звезда "Квартал 95" Елена Кравец, которая недавно вернулась в Украину из-за границы и начала сниматься в шоу "Тихий вечер", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда подогрела интерес публики к своему новому откровенному интервью, которое дала Маше Ефросининой.

В ролике собраны все самые горячие и откровенные моменты этого интервью Елены. В нем она рассказала, что заставило ее вернуться в Украину в преддверии зимы, почему поставила на паузу съемки в "Вечернем квартале" и общается ли с президентом Зеленским. А в подписи к публикации Кравец рассказала, что это интервью сильно отличается от того, что она давала Ефросининой год назад.

"Вышел новый "Экзамен" из @mashaefrosinina. Через год с нашей последней встречи накопилось много вопросов: к жизни, к Богу, к себе… Этот разговор был совсем иным, чем год назад. Мы записывали ее в темноте, царившей вокруг и словно отражавшейся на душе. Но я надеюсь, после просмотра на сердце станет немного светлее, потому что так всегда бывает у нас с @mashaefrosinina – и в кадре, и вне его. Благодарю тебя за очередную распаковку и теплое общение; спасибо, что не устаешь слушать мои рефлексии; спасибо, что вся твоя команда так внимательна к деталям! И за то, что мне не страшно рядом с тобой ничего!", - написала Кравец.

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