Цього разу на свої сторінці в Instagram ведуча розмістила відеонарізку, до якої увійшли кумедні а провокативні моменти з нового "Екзамену".

"Більше ста тисяч переглядів за ніч без особливого анонсування.. Це говорить саме за себе - це вона, мудра, глибока, неймовірно людяна Олена Кравець. Її ви довго цитували після минулорічного Екзамену на відвертість… Але подивитися цю розмову треба, щоб примножити в собі віру в те, що хороших людей більше. І ми все-все-все вигрібемо", — наголосила Маша Єфросиніна.

Інтерв'ю викликало неоднозначну реакцію, серед компліментів та схвальних відгуків не обійшлося й без критики:

"Як згадаю жарти 95 Кварталу про ебонітові палички та сеньйор-Голодомор😡";

"Це було дуже сильно. Сльози текли постійно. Це прямо до самих глибин душі";

"Розумію, що у вас, Маша, свій круг спілкування і піарити певно задача "своїх". Але реально більше цікавлять історії жінок які пережили окупацію, які на фронті боронять нашу Землю, оберігають наш сон, які спасають і виходжують наших поранених Захисників, матерів і жінок чії сини і чоловіки на фронті чи в полоні, справжніх волонтерів, які виконують всю цю тяжку роботу поклавши своє особисте життя на паузу, журналістів які ведуть репортажі з прифрортових міст, патріотів, які ціною своєго життя наближують перемогу. Всіх тих, хто не побоявся, не втік, вистояв, вижив і допоміг іншим. А дивитися інтерв'ю людей, з кола влади, які були попереджені про початок війни, встигли вивезти не тільки сім'ї але й гроші, які зараз розказують як миються у душі під час обстрілів, так само як це роблять мільйони киян, ну от тупо і не цікаво. Може колись ми будемо про це згадувати з іронією, але зараз "піарити" треба справжніх Героїв";

"Дуже класне інтерв‘ю 👏 якось спокійніше на душі, коли чуєш, що у інших людей (особливо гарно відомих), такі самі думки, відчуття і переживання".

На публікацію відреагував суддя "Мастер Шеф" Володимир Ярославський: "Дуже дякую за Екзамен!".

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