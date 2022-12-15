В этот раз на своей странице в Instagram ведущая разместила видеонарезку, в которую вошли забавные а провокационные моменты из нового "Экзамена".

"Более ста тысяч просмотров за ночь без особого анонсирования. Это говорит само за себя - это она, мудрая, глубокая, невероятно человечная Елена Кравец. Ее вы долго цитировали после прошлогоднего Экзамена на откровенность… Но посмотреть этот разговор нужно, чтобы приумножить в себе веру в то, что хороших людей больше. И мы все-все-все выгребем", — подчеркнула Маша Ефросинина.

Интервью вызвало неоднозначную реакцию, среди комплиментов и одобрительных отзывов не обошлось и без критики:

"Как вспомню шутки 95 Квартала об эбонитовых палочках и сеньор-Голодомор😡";

"Это было очень сильно. Слезы текли постоянно. Это прямо до самых глубин души";

"Понимаю, что у вас, Маша, свой круг общения и пиарить наверняка задача "своих". Но реально больше интересуют истории женщин, переживших оккупацию, которые на фронте защищают нашу Землю, оберегают наш сон, которые спасают и выхаживают наших раненых Защитников, матерей и женщин чьи сыновья и мужчины на фронте или в плену, настоящих волонтеров, выполняющих всю эту тяжелую работу, положив свою личную жизнь на паузу, журналистов, которые ведут репортажи из прифрортовых городов, патриотов, ценой своей жизни приближающих победу. Всех, кто не побоялся, не убежал, выстоял, выжил и помог другим. А смотреть интервью людей, из круга властей, предупрежденных о начале войны, успели вывезти не только семьи но и деньги, которые сейчас рассказывают как моются в душе во время обстрелов, равно как это делают миллионы киевлян, ну вот тупо и не интересно. Может когда-нибудь мы будем об этом вспоминать с иронией, но сейчас "пиарить" надо настоящих Героев";

"Очень классное интервью 👏 как-то спокойнее на душе, когда слышишь, что у других людей (особенно хорошо известных), такие же мысли, ощущения и переживания".

На публикацию отреагировал судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский: "Очень спасибо за Экзамен!".

Напомним, Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.