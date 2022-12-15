На своїй сторінці в Instagram шоумен розповів, що трапилося під час його візиту до Вінниці.

Олександр Педан на своїх НеЛекціях в різних містах розповідає дітям зокрема про те, як фізична активність зменшує тривожність і стрес, та заохочує знайти спортивне захоплення для себе.

"Наприклад, я терпіти не міг бігати. Як і всі, розпочинав з понеділка 20 разів, і потім не виходило.

Поки не придумав схему, за якою бігати мені буде в задоволення.

3 причини:

• Коли я слухаю аудіокниги або музику.

• Коли бігаю в компанії друзів, з якими можу наговоритися досхочу. А вони можуть тільки слухати😂

• І третє - люблю бігати іншими містами, тому що це найкраща можливість пізнати життя зсередини", — пише телеведучий.

Під час чергової поїздки діти "розвели" зірку на біг.

"І так сталося, що в Вінниці на НеЛекції діти мене зловили на слабо, сказали "А побігли завтра з нами". Я такий: «Окей, побігли разом". Але чомусь не думав, що це буде 8 ранку і з температурою -2😂Узагалі уявляв, що мало хто прийде, але було понад 30 дітей з різних шкіл", — поділився Олександр Педан та додав, що на цьому челендж не закінчився, наступний виклик від дітей він отримав у Кропивницькому, де бігати довелося вже при температурі -8.

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