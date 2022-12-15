На своей странице в Instagram шоумен рассказал, что произошло во время его визита в Винницу.
Александр Педан на своих НеЛекциях в разных городах рассказывает детям в частности о том, как физическая активность уменьшает тревожность и стресс, и поощряет найти спортивное увлечение для себя.
"Например, я терпеть не мог бегать. Как и все, начинал с понедельника 20 раз, и потом не получалось.
Пока не придумал схему, по которой бегать мне будет в удовольствие.
3 причины:
• Когда я слушаю аудиокниги или музыку.
• Когда бегаю в компании друзей, с которыми могу наговориться вволю. А они могут только слушать😂
• И третье - люблю бегать по другим городам, потому что это лучшая возможность узнать жизнь изнутри", — пишет телеведущий.
Во время очередной поездки дети "развели" звезду на бег.
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"И так случилось, что в Виннице на НеЛекции дети меня поймали на слабо, сказали "А побежали завтра с нами". Я такой: "Окей, побежали вместе". Но почему-то не думал, что это будет 8 утра и с температурой -2😂 Вообще представлял, что немногие придут, но было более 30 детей из разных школ", — поделился Александр Педан и добавил, что на этом челлендж не закончился, следующий вызов от детей он получил в Кропивницком, где бегать пришлось уже при температуре -8.
Напомним, Александр Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь.
Как сообщала Politeka, Педан пояснил, как заявления Ефросининой и Поляковой помогают российской пропаганде.
Также Politeka писала, что Александр Педан предупредил о хитрых заявлениях Собчак и Дудя, на которые не надо вестись.