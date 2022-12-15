На своей странице в Instagram шоумен рассказал, что произошло во время его визита в Винницу.

Александр Педан на своих НеЛекциях в разных городах рассказывает детям в частности о том, как физическая активность уменьшает тревожность и стресс, и поощряет найти спортивное увлечение для себя.

"Например, я терпеть не мог бегать. Как и все, начинал с понедельника 20 раз, и потом не получалось.

Пока не придумал схему, по которой бегать мне будет в удовольствие.

3 причины:

• Когда я слушаю аудиокниги или музыку.

• Когда бегаю в компании друзей, с которыми могу наговориться вволю. А они могут только слушать😂

• И третье - люблю бегать по другим городам, потому что это лучшая возможность узнать жизнь изнутри", — пишет телеведущий.

Во время очередной поездки дети "развели" звезду на бег.

"И так случилось, что в Виннице на НеЛекции дети меня поймали на слабо, сказали "А побежали завтра с нами". Я такой: "Окей, побежали вместе". Но почему-то не думал, что это будет 8 утра и с температурой -2😂 Вообще представлял, что немногие придут, но было более 30 детей из разных школ", — поделился Александр Педан и добавил, что на этом челлендж не закончился, следующий вызов от детей он получил в Кропивницком, где бегать пришлось уже при температуре -8.

Напомним, Александр Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь.

Как сообщала Politeka, Педан пояснил, как заявления Ефросининой и Поляковой помогают российской пропаганде.

Также Politeka писала, что Александр Педан предупредил о хитрых заявлениях Собчак и Дудя, на которые не надо вестись.