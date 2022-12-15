Заміж за британо-пакистанського бізнесмена артистка, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, вийшла в 2003 році. 6 вересня 2013 вона народила двох донечок-близнючок Мірабеллу та Арабеллу Захур. Через повномасштабне вторгнення рф Камалія разом з чоловіком та дітьми виїхала до Великобританії.
Нещодавно співачка їздила в Пакистан, де дала серію концертів, щоб допомогти зібрати кошти для постраждалих від жахливої повені на батьківщині свого чоловіка, потім нарешті возз'єдналася зі своїми донечками, а тепер сама повернулася в Україну та активно взялася за роботу.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram Камалія показала відео зі студії та дала послухати фрагмент своєї нової пісні, в якій вона експлуатує актуальну та болючу для українців тему відключення електроенергії.
"Моя нова пісня «Світло Є», в підтримку усіх Українців в ці нелегкі для нас усіх часи! Я з вами, мої любі! Перемога вже близько! Все буде Україна і Світло буде!", — написала артистка під відео.
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Шанувальники в коментарях підтримали співачку: "До мурашок. Дякую!!!", "Прониклива дуже пісня, кожне слово в ціль!", "👏Браво, Камалія, дуже гарна зворушлива пісня!".
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