Замуж за британо-пакистанского бизнесмена артистка, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, вышла в 2003 году. 6 сентября 2013 года она родила двух дочерей-близнецов Мирабеллу и Арабеллу Захур. Из-за полномасштабного вторжения рф Камалия вместе с мужем и детьми уехала в Великобританию.

Недавно певица ездила в Пакистан, где дала серию концертов, чтобы помочь собрать средства для пострадавших от ужасного наводнения на родине своего мужа, потом наконец-то воссоединилась со своими дочерьми, а теперь сама вернулась в Украину и активно принялась за работу.

В этот раз на своей странице в Instagram Камалия показала видео из студии и дала послушать фрагмент своей новой песни, в которой она эксплуатирует актуальную и болезненную для украинцев тему отключения электроэнергии.

"Моя новая песня "Світло Є", в поддержку всех Украинцев в эти нелегкие для нас все времена! Я с вами, мои дорогие! Победа уже близко! Все будет Украина и Свет будет!", - написала артистка под видео.

Поклонники в комментариях поддержали певицу: "До мурашек. Спасибо!!!", "Проникновенная очень песня, каждое слово в цель!", " 👏Браво, Камалия, очень хорошая трогательная песня!".

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