Замуж за британо-пакистанского бизнесмена артистка, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, вышла в 2003 году. 6 сентября 2013 года она родила двух дочерей-близнецов Мирабеллу и Арабеллу Захур. Из-за полномасштабного вторжения рф Камалия вместе с мужем и детьми уехала в Великобританию.
Недавно певица ездила в Пакистан, где дала серию концертов, чтобы помочь собрать средства для пострадавших от ужасного наводнения на родине своего мужа, потом наконец-то воссоединилась со своими дочерьми, а теперь сама вернулась в Украину и активно принялась за работу.
В этот раз на своей странице в Instagram Камалия показала видео из студии и дала послушать фрагмент своей новой песни, в которой она эксплуатирует актуальную и болезненную для украинцев тему отключения электроэнергии.
"Моя новая песня "Світло Є", в поддержку всех Украинцев в эти нелегкие для нас все времена! Я с вами, мои дорогие! Победа уже близко! Все будет Украина и Свет будет!", - написала артистка под видео.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Есть конкретный план": выключать свет украинцам будут по-другому
"Это уже не тот Вагнер": в ВСУ рассказали, что сейчас происходит под Бахмутом
Массовую кражу древесины устроили в лесном хозяйстве, фото: вывозили грузовиками и тракторами
"Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт необычного блюда из тыквы: "Я сделал гениальное..."
Поклонники в комментариях поддержали певицу: "До мурашек. Спасибо!!!", "Проникновенная очень песня, каждое слово в цель!", " 👏Браво, Камалия, очень хорошая трогательная песня!".
Напомним, самая богатая певица Украины Камалия неожиданно попросила о помощи.
Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины Камалия покрасовалась перед украинцами с новой песней.
Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины Камалия удивила необычным фото с мужем-миллиардером.