Відома співачка, друга "Холостячка" та популярна виконавиця продовжує публікувати історії про себе в Інстаграм.

Як повідомляє Politeka.net , популярна українська виконавиця щодня публікує нові кадри в Інстаграм, розповідає про себе та ділиться різними історіями. Також подобається Златі показувати, якими процедурами вона захоплюється, щоби підтримувати красу.

«Три тижні тому я познайомилася з неймовірною процедурою, і вона підкорила моє серце. Мої вії тепер, як у дитинстві, насичені кольором і виглядають дуже доглянутими. Мій результат за три тижні після ламінування.

Мені зручно і для натуральних вій - це супер-процедура. До речі, цю процедуру схвалено офтальмологами з Італії, підходить для всіх типів вій» - поділилася Злата.

Також Огневич любить радувати свою аудиторію прем'єрами. 14 грудня вокалістка презентувала нову пісню під назвою "Як мені бути". Кліп на нову пісню з'явився на її каналі у Youtube .

Злата Огневич написала, що вона присвятила цю пісню всім дівчатам, у яких війна забрала найрідніших людей – чоловіків, братів, синів, батьків.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру популярних зірок.

Також Politeka писала, що Злата Огневич влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.