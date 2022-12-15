Известная певица, вторая "Холостячка" и популярная исполнительница продолжает публиковать истории о себе в Инстаграм.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская исполнительница каждый день публикует новые кадры в Инстаграм, рассказывает о себе и делится различными историями. Также нравится Злате показывать, какими процедурами она увлекается, чтобы поддерживать красоту.

«Три недели назад я познакомилась с невероятной процедурой, и она покорила мое сердце. Мои ресницы теперь, как в детстве, насыщенные цветом и выглядят теперь очень ухоженными. Мой результат через три недели после ламинирования.

Мне комфортно и для натуральных ресниц – это супер-процедура. Кстати, данная процедура одобрена офтальмологами из Италии, подходит для всех типов ресниц» - поделилась Злата.

Также Огневич любит радовать свою аудиторию премьерами. 14 декабря вокалистка представила новую песню под названием "Як мені бути". Клип на новую песню появился на ее канале в Youtube.

Злата Огневич написала, что она посвятила эту песню всем девушкам, у которых война забрала самых родных людей – мужчин, братьев, сыновей, родителей.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.