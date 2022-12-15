Відомий український радіоведучий та інтерв'юер Слава Дьомін зворушливо привітав свою бабусю з днем народження.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram ведучий розмістив миле селфі з Галиною Яківною та кумедне відео, в якому вона шле повітряні поцілунки, а також розповів, яка його бабуся прогресивна.

"Моїй бабусі сьогодні 92!!! І вона дуже прогресивна! Вміє користуватися Ютюбом, підписана на мене в Інстаграм і прочитає цей пост і ваші коментарі, у неї Айфон, яким вона навчилась користуватись тільки 4 місяці тому😂 Інколи у вайбері від неї приходять повідомлення накшталт "дате елутаалс" і я розумію, що вона намагалась розібратись як відправити голосове😀 А ще Галина Яківна готує найсмачніші вареники і олів'є! Люблю її❤️‍🔥🤩", — написав Слава Дьомін.

На публікацію лайками відреагували акторка Ольга Сумська, співачка Світлана Лобода та "Холостяк" Алекс Топольський.

Українці в коментарях приєднуються до привітань:

"Ох ця усмішка і поцілунки 🥰 Стільки в них добра і любові ❤️З Днем Народження 🎂🥳Довгих років життя";

"Вона у вас 🔥🔥🔥 дай Бог її здоров’я міцного";

"Вау, вітаю бабусю)) Дужа надихають такі люди 😍";

"З днем народження вашу бабусечку! Міцного здоров'я і миру🌷";

"Красуня😍 Здоров'я бабусі і довгих років життя";

"З днем народження! Здоров’я та мирного неба! Ви схожі на бабусю!".

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