Известный украинский радиоведущий и интервьюер Слава Демин трогательно поздравил свою бабушку с днем ​​рождения.

В этот раз на своей странице в Instagram ведущий разместил милое селфи с Галиной Яковлевной и забавное видео, в котором она шлет воздушные поцелуи, а также рассказал, какая его бабушка прогрессивная.

"Моей бабушке сегодня 92!!! И она очень прогрессивна! Умеет пользоваться Ютюбом, подписана на меня в Инстаграм и прочтет этот пост и ваши комментарии, у нее Айфон, которым она научилась пользоваться только 4 месяца назад😂 Иногда в вайбере от нее приходят сообщения вроде "дате элутаалс" и я понимаю, что она пыталась разобраться как отправить голосовое 😀 А еще Галина Яковлевна готовит самые вкусные вареники и оливье! Люблю ее ❤️‍🔥🤩", - написал Слава Демин.

На публикацию лайками отреагировали актриса Ольга Сумская, певица Светлана Лобода и "Холостяк" Алекс Топольский.

Украинцы в комментариях присоединяются к поздравлениям:

"Ох эта улыбка и поцелуи 🥰 Столько в них добра и любви ❤️С Днем Рождения 🎂🥳Долгих лет жизни";

"Она у вас 🔥🔥🔥 дай Бог ее здоровью крепкого";

"Вау, поздравляю бабушку)) Очень вдохновляют такие люди 😍";

"С днем ​​рождения вашу бабушку! Крепкого здоровья и мира🌷";

"Красавица😍 Здоровья бабушке и долгих лет жизни";

"С днем ​​рождения! Здоровья и мирного неба! Вы похожи на бабушку!".

Напомним, ведущий Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

Также Politeka писала, что Слава Демин показал подросшего сына и свою бабушку, фото.