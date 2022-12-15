В этот раз на своей странице в Instagram ведущий разместил милое селфи с Галиной Яковлевной и забавное видео, в котором она шлет воздушные поцелуи, а также рассказал, какая его бабушка прогрессивная.
"Моей бабушке сегодня 92!!! И она очень прогрессивна! Умеет пользоваться Ютюбом, подписана на меня в Инстаграм и прочтет этот пост и ваши комментарии, у нее Айфон, которым она научилась пользоваться только 4 месяца назад😂 Иногда в вайбере от нее приходят сообщения вроде "дате элутаалс" и я понимаю, что она пыталась разобраться как отправить голосовое 😀 А еще Галина Яковлевна готовит самые вкусные вареники и оливье! Люблю ее ❤️🔥🤩", - написал Слава Демин.
На публикацию лайками отреагировали актриса Ольга Сумская, певица Светлана Лобода и "Холостяк" Алекс Топольский.
Украинцы в комментариях присоединяются к поздравлениям:
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Подумали, что землетрясение: в россии после мощного взрыва начался пожар
Зима разойдется не на шутку: в атаку идут новые снегопады и морозы
Болезнь Кравец из "Квартал 95" начала прогресировать, актриса сделала признание: "Я не могу справиться..."
Лежали в кровати: тела молодой пары нашли на Днепропетровщине, подробности
"Ох эта улыбка и поцелуи 🥰 Столько в них добра и любви ❤️С Днем Рождения 🎂🥳Долгих лет жизни";
"Она у вас 🔥🔥🔥 дай Бог ее здоровью крепкого";
"Вау, поздравляю бабушку)) Очень вдохновляют такие люди 😍";
"С днем рождения вашу бабушку! Крепкого здоровья и мира🌷";
"Красавица😍 Здоровья бабушке и долгих лет жизни";
"С днем рождения! Здоровья и мирного неба! Вы похожи на бабушку!".
Напомним, ведущий Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.
Как сообщала Politeka, Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.
Также Politeka писала, что Слава Демин показал подросшего сына и свою бабушку, фото.