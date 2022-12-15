Фіналістка 5 сезону шоу «Мастер Шеф» та учасниця «Мастер Шеф. Битва сезонів» сильно поранилася під час одного із конкурсів.

Як повідомляє Politeka.net, Катерина Велика завдала собі травми ножем, відрізаючи кінчик від пакета з молоком.

«Я обсмажую цибулю порей, додаю пасту карі, додаю гарбуз. Беру найбільший ніж і цим ножем зрізаю собі півруки», - ділилася Велика пізніше спогадами про цей інцидент.

Не дивлячись на поріз, Велика продовжила готувати лише запитавши: «А можна мені лікаря? Пластирем заклеїти».

За словами учасниці, все було б справді в порядку, якби вона не боялася крові.

«У дитинстві я закрилася у ванній і порізалася татовою бритвою. Стукали, виламували двері. У мене щось там сталося в голові, і тепер, коли я бачу кров, я непритомнію. У мене навіть була клінічна смерть», - розповіла Велика про причини своєї непереносимості виду крові.

Також зірка «Мастер Шеф» уточнила, що саме відбувається з людиною під час клінічної смерті: «Ти летиш, чорний тунель, попереду світло, а тут з'являються події з життя, які ти взагалі ніколи б не згадав».

Велика уточнила, що момент клінічної смерті вона пережила, перебуваючи у кріслі стоматолога.

«Я летіла в цьому тунелі, бачила в кінці світло, прийшла до тями – у мене тут реанімація, уколи», - згадує Велика. Прокинувшись, вона почула від лікарів, що пережила клінічну смерть.

Медичному працівникові, який підійшов до неї на допомогу, вже на зйомках «Мастер Шеф» Велика повідомила, що «рубанула нормально».

Велика каже, що в цей момент, розуміючи, що в неї ллється кров, вона відчула, як у ній народжується та маленька дівчинка, яку їй дуже шкода. Їй хотілося зняти фартух, розплакатися і сказати: «Я нічого не готуватиму, бо мені боляче».

І все ж Великій вдалося зібратися і довести свою участь у конкурсі до кінця.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" дав свій рецепт відомої страви для святкового столу .

Також повідомлялося, що "Майстер Шеф" Клопотенко дав рецепт незвичайної страви.

Крім того, Politeka писала, що "Майстер Шеф" Клопотенко дав рецепт цікавої закуски з сиру.