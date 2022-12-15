Финалистка 5 сезона шоу «Мастер Шеф» и участница «МастерШеф. Битва сезонов» сильно поранилась во время одного из конкурсов.

Как сообщает Politeka.net, Екатерина Великая нанесла себе травму ножом, отрезая кончик от пакета с молоком.

«Я обжариваю лук порей, добавляю пасту кари, добавляю тыкву. Беру самый большой нож и этим ножом срезаю себе полруки», - делилась Великая позже воспоминаниями об этом инциденте.

Не смотря на порез, Великая продолжила готовить, лишь спросив: «А можно мне доктора? Пластырем заклеить».

По словам участницы, все было бы действительно в порядке, если бы она не боялась крови.

«В детстве я закрылась в ванной и порезалась папиной бритвой. Стучали, выламывали двери. У меня что-то там произошло в голове, и теперь, когда я вижу кровь, я падаю в обморок. У меня даже была клиническая смерть», - рассказала Велика о причине своей непереносимости вида крови.

Также звезда «МастерШеф» уточнила, что именно происходит с человеком во время клинической смерти: «Ты летишь, черный туннель, впереди свет, а тут мелькают события из жизни, которые ты бы вообще никогда не вспомнил».

Великая уточнила, что момент клинической смерти она пережила, находясь в кресле стоматолога.

«Я летела в этом туннеле, видела в конце свет, очнулась – у меня тут реанимация, уколы», - вспоминает Великая. Очнувшись, она услышала от врачей, что пережила клиническую смерть.

Подошедшему к ней на помощь медицинскому работнику на съемках «Мастер Шеф» Великая сообщила, что «рубанула нормально».

Великая говорит, что в этот момент, понимая, что у нее льется кровь, она почувствовала, как в ней рождается та маленькая девочка, которой себя очень-очень жаль. Ей хотелось снять фартук, расплакаться и сказать: «Я ничего не буду готовить, потому что мне больно».

И все же Великой удалось собраться и довести свое участие в конкурсе до конца.

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