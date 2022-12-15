Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Alyosha від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну разом із трьома дітьми перебуває в США, куди її відправив до своїх батьків чоловік, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя. Вона дає благотворні концерти, але не забуває про блог в Інстаграм. Кілька годин тому на своїй сторінці співачка запостила рідкісне фото доньки.

Alyosha опублікувала фото дочки Марії, третьої дитини від Тараса Тополі. Артистка рідко ділиться знімками своєї дворічної доньки, знімаючи її зі спини або в окулярах. Нагадаємо, пара виховує ще двох старших синів – 9-річного Романа та 7-річного Марка.

"Немає нічого, що б забрало радість серця, коли ти бачиш щасливих дітей. Це наша велика надія і велике кохання. Нові покоління козаків і козачок будуть щасливі. Давайте виховувати, друзі, гідних і справжніх українців. Щоб не сталося знову лиха в прекрасній державі України", - написала Alyosha під фото.

У коментарях користувачі мережі розділилися: деякі писали, що дівчинка схожа на Тараса, інші стверджували, що вона копія Alyosha: "Вони схожі на свого тата. Особливо дочка. Нехай вони будуть щасливі", "Ви чудова родина! Тарас це гордість", "Маленькі Тополята", "А мені вони більше на маму схожі".

Нагадаємо,Тополя з гурту "Антитіла" розвіяв ілюзії українців щодо відповіді НАТО.

Як повідомляла Politeka, Тополя з "Антитіла" поділився, якого артиста бачить від України на "Євробаченні-2023".

Також Politeka писала, Тополя висунув кілька версій проросійських заяв Маска і Папи Римського.