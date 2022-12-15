Как сообщает Politeka.net, украинская певица Alyosha с самого начала полномасштабного вторжения рф в Украину вместе с тремя детьми находится в США, куда ее отправил к своим родителям муж, лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя. Она дает благотварительные концерты, но не забывает о блоге в Инстаграм. Несколько часов назад, на своей странице певица запостила редкое фото дочери.

Alyosha опубликовала фото дочери Марии, третьего ребенка от Тараса Тополи. Артистка редко делится снимками своей двухлетней дочери, снимая ее обычно со спины или в очках. Напомним, пара воспитывает еще двух старших сыновей – 9-летнего Романа и 7-летнего Марка.

"Нет ничего, что бы унесло радость сердца, когда ты видишь счастливых детей. Это наша большая надежда и большая любовь. Новые поколения казаков и казачек будут счастливы. Давайте воспитывать, друзья, достойных и настоящих украинцев. Чтобы не произошло снова беды в прекрасном государстве Украины", - написала Alyosha под фото.

В комментариях пользователи сети разделились: некоторые писали, что девочка похожа на Тараса, а другие утверждали, что она копия Alyosha: "Они похожи на своего папу. Особенно дочь. Пусть они будут счастливы", "Вы отличная семья! Тарас это гордость", "Маленькие Тополята", "А мне они больше на маму похожи".

Напомним, Тополя из группы "Антитіла" развеял иллюзии украинцев относительно ответа НАТО.

Как сообщала Politeka, Тополя из "Антитіла" поделился, какого артиста видит от Украины на "Евровидении-2023".

Также Politeka писала, Тополя выдвинул несколько версий пророссийских заявлений Маска и Папы Римского.