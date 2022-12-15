Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка поділилася яскравими кадрами свого виступу в Далласі.

"З Ukrainian Cultural Club of Dallas зібрали таку необхідну допомогу для України. Українське волонтерство - це соціальний тренд, що виклакаї захоплення у всьому світі! Дякую всій українській громаді Техасу і, зокрем, Далласу за те, що ми повертаємося до України з необхідною допомогою. Ми не можемо розголошувати деталі, що саме і куди ми повеземо, але можу сказати, що це саме та довгоочікувана енергія, яка вкрай необхідна в найгарячіших крапках нашого протистояння і боротьбі", — пише Руслана Лижичко.

Крім того, напередодні співачка зустрілася з другом України Девідом Кремером, виконавчим директором із питань світової політики Президентського центру Джорджа Буша.

"Це знакова зустріч через 8 років з моменту нашого знайомства підчас Майдану. Дякую Девіду за активну допомогу на ідеологічному фронті у боротьбі за демократію. Під час зустрічі ми записали спеціальний подкаст, який буде розповсюджений на ресурсах Іституту. Ключовим стало звернення до всіх американців об’єдуватися довкола України і бути з нами. Ключова фразою, яка прозвучала, - “Тільки свобода робить нас людиною”", — розповіла Руслана.

Нагадаємо, Руслана Лижичко показала, чим вона займалася в Греції.

Як повідомляла Politeka, зірка "Євробачення" Руслана за кордоном поділилася трагічною історією.

Також Politeka писала, що зірка "Євробачення" Руслана Лижичко попросила про допомогу, записавши нове відеозвернення.