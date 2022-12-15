В этот раз на своей странице в Instagram артистка поделилась яркими кадрами своего выступления в Далласе.

"С Ukrainian Cultural Club of Dallas собрали такую ​​необходимую помощь для Украины. Украинское волонтерство - это социальный тренд, который вызывает восхищение во всем мире! Спасибо всему украинскому обществу Техаса и, в частности, Далласу за то, что мы возвращаемся в Украину с необходимой помощью. Мы не можем разглашать детали, что именно и куда мы повезем, но могу сказать, что это именно долгожданная энергия, которая крайне необходима в самых горячих точках нашего противостояния и борьбе", — пишет Руслана Лыжичко.

Кроме того, накануне певица встретилась с другом Украины Дэвидом Кремером, исполнительным директором по мировой политике Президентского центра Джорджа Буша.

"Это знаковая встреча через 8 лет с момента нашего знакомства во время Майдана. Спасибо Дэвиду за активную помощь на идеологическом фронте в борьбе за демократию. Во время встречи мы записали специальный подкаст, который будет распространен на ресурсах Института. Ключевым стало обращение ко всем американцам объединяться вокруг Украины и быть с нами. Ключевая фраза, которая прозвучала - "Только свобода делает нас человеком"", - рассказала Руслана.

Напомним, Руслана Лыжичко показала, чем она занималась в Греции.

Как сообщала Politeka, звезда "Евровидения" Руслана за границей поделилась трагической историей.

Также Politeka писала, что звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко попросила о помощи, записав новое видеообращение.