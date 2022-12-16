Так, днями Дорофєєва опублікувала постільні кадри за участю свого нового коханого – ресторатора Михайла Кацуріна. Співачка зняла, як він пише новий тизер для випуску «Їжа Львова».
Раніше Дорофєєву зачепив випуск на YouTube-каналі Загін кіноманів, присвячений російським серіалам і фільмам, популярним в Україні. У ньому згадувалося, що у фільмі Жінки проти чоловіків: Кримські канікули 2018 року звучала пісня Навернопотомучто українського гурту Час і скло.
Цей факт спровокував Дорофєєву на одкровення щодо своєї співпраці з росіянами. Співачка зізналася, що їй шкода, що вона була аполітичною та інфантильною.
Тепер Дорофєєва вирішила показати на своїй сторінці в Інстаграм, яким ще може бути зимовий гардероб жінки. На тлі зім'ятого ліжка Дорофєєва зробила знімок, на якому позує у шапці, світлому светрі вільного крою, чорному жилеті та у просторих штанах.
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"Привіт. Це я", - підписала знімок, зроблений перед дзеркалом, Надя Дорофєєва.
Нагадаємо, що вибачення Дорофєєвої викликали бурхливу реакцію в Мережі.
Також повідомлялося, що Потап, Настя Каменських, Дорофєєва та деякі інші українські артисти потрапили до "чорного" списку шкільних дискотек у Росії.
Крім того, Politeka.net писала, як на вибачення Дорофєєвій відреагували відомі українці.