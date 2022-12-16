Українська співачка Надя Дорофєєва любить ділитися багатьом, що відбувається у її житті, особливо новими знімками.

Так, днями Дорофєєва опублікувала постільні кадри за участю свого нового коханого – ресторатора Михайла Кацуріна. Співачка зняла, як він пише новий тизер для випуску «Їжа Львова».

Раніше Дорофєєву зачепив випуск на YouTube-каналі Загін кіноманів, присвячений російським серіалам і фільмам, популярним в Україні. У ньому згадувалося, що у фільмі Жінки проти чоловіків: Кримські канікули 2018 року звучала пісня Навернопотомучто українського гурту Час і скло.

Цей факт спровокував Дорофєєву на одкровення щодо своєї співпраці з росіянами. Співачка зізналася, що їй шкода, що вона була аполітичною та інфантильною.

Тепер Дорофєєва вирішила показати на своїй сторінці в Інстаграм, яким ще може бути зимовий гардероб жінки. На тлі зім'ятого ліжка Дорофєєва зробила знімок, на якому позує у шапці, світлому светрі вільного крою, чорному жилеті та у просторих штанах.

"Привіт. Це я", - підписала знімок, зроблений перед дзеркалом, Надя Дорофєєва.

Нагадаємо, що вибачення Дорофєєвої викликали бурхливу реакцію в Мережі.

Також повідомлялося, що Потап, Настя Каменських, Дорофєєва та деякі інші українські артисти потрапили до "чорного" списку шкільних дискотек у Росії.

Крім того, Politeka.net писала, як на вибачення Дорофєєвій відреагували відомі українці.