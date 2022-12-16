Украинская певица Надя Дорофеева любит делиться многим, что происходит в ее жизни, особенно новыми снимками.

Так, на днях, Дорофеева опубликовала постельные кадры с участием своего нового возлюбленного – ресторатора Михаила Кацурина. Певица запечатлела, как он пишет новый тизер для выпуска «Еда Львова».

Ранее же Дорофееву зацепил выпуск на YouTube-канале Загін кіноманів, посвященный российским сериалам и фильмам, популярным в Украине. В нем упоминалось, что в фильме Женщины против мужчин: Крымские каникулы 2018 года звучала песня Навернопотомучто украинской группы Время и стекло.

Этот факт спровоцировал Дорофееву на откровения относительно своего сотрудничества с россиянами. Певица призналась, что ей жаль, что она была аполитичной и инфантильной.

Теперь же Дорофеева решила показать на своей странице в Инстаграм, каким еще может быть зимний гардероб женщины. На фоне смятой постели Дорофеева сделала снимок, на котором позирует в шапке, светлом свитере свободного кроя, черной жилетке и в просторных брюках.

«Привет. Это я», - подписала снимок, сделанный перед зеркалом, Надя Дорофеева.

Напомним, что извинения Дорофеевой вызвали бурную реакцию в Сети.

Также сообщалось, что Потап, Настя Каменских, Дорофеева и некоторые другие украинские артисты попали в "черный" список школьных дискотек в россии.

Кроме того, Politeka.net писала, как на извинения Дорофеевой отреагировали известные украинцы.