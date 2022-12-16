Так, на днях, Дорофеева опубликовала постельные кадры с участием своего нового возлюбленного – ресторатора Михаила Кацурина. Певица запечатлела, как он пишет новый тизер для выпуска «Еда Львова».
Ранее же Дорофееву зацепил выпуск на YouTube-канале Загін кіноманів, посвященный российским сериалам и фильмам, популярным в Украине. В нем упоминалось, что в фильме Женщины против мужчин: Крымские каникулы 2018 года звучала песня Навернопотомучто украинской группы Время и стекло.
Этот факт спровоцировал Дорофееву на откровения относительно своего сотрудничества с россиянами. Певица призналась, что ей жаль, что она была аполитичной и инфантильной.
Теперь же Дорофеева решила показать на своей странице в Инстаграм, каким еще может быть зимний гардероб женщины. На фоне смятой постели Дорофеева сделала снимок, на котором позирует в шапке, светлом свитере свободного кроя, черной жилетке и в просторных брюках.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Мы должны пойти на пляж и поставить там палатку?": некоторых украинских беженцев выселяют из жилья в Израиле
"Есть конкретный план": выключать свет украинцам будут по-другому
Переселенцы подали тысячи обращений "о нарушении прав": в чем причины
"Это уже не тот Вагнер": в ВСУ рассказали, что сейчас происходит под Бахмутом
«Привет. Это я», - подписала снимок, сделанный перед зеркалом, Надя Дорофеева.
Напомним, что извинения Дорофеевой вызвали бурную реакцию в Сети.
Также сообщалось, что Потап, Настя Каменских, Дорофеева и некоторые другие украинские артисты попали в "черный" список школьных дискотек в россии.
Кроме того, Politeka.net писала, как на извинения Дорофеевой отреагировали известные украинцы.