Співачка Надя Дорофєєва шкодує, що співпрацювала з росіянами і вирішила за це вибачитись, українці їй відповіли.

Нагадаємо, Дорофєєва визнала, що дуже помилялась.

«…Мені прикро, що я в будь якій формі коли-небудь співпрацювала з їхнім ринком і не розуміла, що співпрацюю зі злом. Мені шкода, що я не осягнула всього цього раніше», - писала Дорофєєва у своїй сторінці в Інстаграм.

Спровокувало співачку до одкровень випуск на YouTube-каналі Загін кіноманів, присвячений російським серіалам та фільмам, які були популярні в Україні. У ньому повідомляється, що у фільмі Жінки проти чоловіків: Кримські канікули 2018 року звучала пісня Навернопотомучто українського гурту Время и стекло.

При цьому співачка запевнила, що вона про свою пісню у російському фільмі не знала, бо як артист не контролює такі речі і «частіше за все не в курсі».

Вибачення Дорофєєвої спричинили бурхливу реакцію в мережі.

Надя Дорофєєва подивилась моє відео "Україну в російських серіалах" і в своєму інстаграмі відреагувала на фрагмент з її піснею в російському фільмі та загалом висловилась про свою співпрацю з росією. Вона справді вибачилась і визнала, що помилялась. pic.twitter.com/55bSZUZWqj — Віталій Гордієнко (@HordiienkoZK) December 12, 2022

Деякі українці підтримають артистку, мовляв, добре, що змінила свою думку і визнала помилки, інші ж висловлюють упевненість, що за постом артистки насправді ховається її піарник:

«О, є 2 людини, що не видаються безнадійними, з шоубізу: Надія, і Бадоєв. Визнали, що були неправі», «Вибачення здорової людини. Або грамотного піарника. В будь-якому разі перемога. Дорофєєва має вплив на юну авдиторію, їм не завадить прочитати цей її допис. Браво, Надія!», «Круто, що люди визнають свою провину і роблять висновки. З таким підходом у нас є шанс на краще майбутнє!! Вірю в нас», «Людина визнала свої помилки та вирішила допомагати не словом а ділом. Заслуговує поваги»,

«А задонатити на потреби країни з тих зароблених коштів на расіі Надя не хоче, випадково?», «Оооо, а мене Надя заблокувала після кліпу на алеї героїв небесної сотні. Хоча я нічого не писала, просто лайкнула коментар, де їй писали, що погано знімати такі кліпи на тому місці»,

«Надя трансформується може й не ідеально, але як на мене вона вже йде ліпшим шляхом з можливих, і в подальшому може повести свою широку молоду аудиторію в правильному напрямку, і це варто всіляко підтримати, а не доколупувати, що то не вона, а піарники, та в такому дусі»,

«Ого, неочікуванно», «Ого, нічого собі. Адекватна комунікація від української поп-співачки».

Нагадаємо, Дантес висловився про українців, які продовжують розмовляти російською.

Також повідомлялось, що акторка Ірма Вітовська ледь не поплатилася кар'єрою за свою позицію не співпрацювати з росіянами.

Крім того, Politeka.net писала, що Потапу пригадали від'їзд в Іспанію, коли він вирішив заспівати про Україну.