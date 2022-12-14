Нагадаємо, співачка зізналася, що шкодує про свою аполітичність і раніше не розуміла, що співпрацює «зі злом».

Пост Дорофєєвої в Інстаграм зібрав понад 85 тисяч реакцій та майже дві тисячі коментарів.

У відповідь деякі українці зізнаються, що й самі були «аполітичними» до 24 лютого і не розуміли, до чого все йде, інші зазначають, що мало у яких артистів знайдеться сміливість зізнатися у власних помилках і публічно про це заявити.

Відреагували на емоційнтй пост і відомі українці.

Так, екс-дружина Потапа, продюсер та близька для Дорофєєвої людина Ірина Горова написала: «Пишаюся тобою».

Телеведуча 1+1 Марічка Падалко подякувала співачці за текст: «Важливий допис. Дякую".

Свої «лайки» артистці поставили Віра Брежнєва, Юлія Саніна, Наталія Денисенко, Джамала.

«Знайти сили усвідомити та публічно проаналізувати свої помилки – ознака сильної людини, гідної поваги. Не можна змінити минуле, а в майбутньому, сподіваюся, у вас не буде жодної співпраці з російською (включаючи мову)», «Краще пізно, ніж ніколи»,

«Я навіть зараз у деяких моментах є аполітичною, хоча за освітою юрист. Політологія – кардинально не моє. З іншого боку, це не заважає мені розуміти, що Росія – агресор та терорист, а основні надії кожного українця – на знищення її як такої. Тому я з тобою»,

"Радій, що ви відрефлексували і проговорили цей момент. Це важливо", "Ви, напевно, перша, хто за 9 місяців повномасштабного вторгнення не побоялися бути чесними, назвати все як є! Це справді гідний вчинок людини і артиста", "Повага і обійми за чесність. Люди помиляються. Люди круті, коли вміють це проговорити і гідно рухатись далі. Надю, це круто", - пишуть у коментарях Наді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пост Дорофєєвої викликав бурхливу реакцію в Мережі.

Також повідомлялося, що Дантес висловився про українців, які продовжують говорити російською мовою.

Крім того, Politeka.net писала, що Потапу згадали від'їзд до Іспанії, коли він вирішив заспівати про Україну.