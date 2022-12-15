На Потапа та Настю Каменських, а також деяких інших українських артистів у Росії наклали своєрідні санкції.

Так, повідомляється, що Потап та Каменських потрапили до так званого списку «неугодних» виконавців, пісні яких тепер заборонено включати на шкільних дискотеках. "Чорний список" нібито розіслали по школах Москви.

Крім Потапа та Насті Каменських школярам російської столиці тепер заборонено також танцювати під пісні Макса Барських, Віри Брежнєвої, Наді Дорофєєвої, Монатика, Світлани Лободи, Івана Дорна, гурту «Океан Ельзи» та «Один у каное».

Також у «чорному» списку можна побачити російських виконавців, наприклад Валерія Меладзе та Земфіру, а також Бориса Гребенщикова.

«Пугачову забули до списку внести», «Як у Кореї в Росії часи почалися», «Випускний під Кобзона», «Фух пронесло, танцюватимемо під Скрябіна», «А Сердючку можна?», «Сектор газу включайте, демобілізація», « А Іво Бобула можна?»,

«О, знатиму, що послухати», «Прямо мій топ-чарт. В основному їх і слухаю», «Важко придумати найкращу рекламу музикантам», «Сердючку можна», «Список пристойних людей?»,

«Докатилися, скоро плакати будуть вивішувати про те, як молоді стояти, сидіти, цілуватися і т д», «Танчити будуть під філю і газманова»,

«Правильно, ласкаво просимо 1938 року. Обов'язково треба, щоб репертуар дискотек перевіряла спеціальна комісія, і все лише за затвердженою програмою. Назад в СРСР» , - коментують список «неугодних» у Мережі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співачка Успенська, яка нещодавно гостювала у Потапа та Насті Каменських, не може дочекатися російського паспорта.

Також повідомлялося, що екс-дружина Потапа публічно звернулася до нового бойфренда Наді Дорофєєвої.

Крім того, Politeka.net писала, що Надя Дорофєєва вибачилася за свою співпрацю із росіянами – як на це відреагували відомі українці.