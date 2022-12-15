На честь свята блогерка Катерина Репяхова та співак Віктор Павлик влаштували яскраву сімейну фотосесію з сином Михайлом, який підріс.

Як повідомляє Politeka.net, син українського співака Віктора Павлика та його дружини, а за сумісництвом та концертного директора Катерини Репяхової святкує 2,5 роки

На честь свята блогерка та співак влаштували яскраву сімейну фотосесію з сином Михайлом, який підріс, і приготували йому сюрприз. Знімки Репяхова опублікувала на своїй сторінці в Instagram-Сториз.

Катерина Репяхова та Віктор Павлик замовили для сина тортик із кремом та залишили напис для малюка. Також хлопчика одягли у білий костюм і дозволили йому з'їсти стільки тортика, стільки він хоче. Малюк вимазався, а мама не втрималася і зняла хлопчика на камеру.

"Нашого найбільшого кохання в житті - півтора роки. Тільки вчора з чоловіком розмірковували, як сильно змінилося наше життя з появою Михасика. Життя змінилося координально, ми стали інші. Ми наповнилися неймовірною енергією, любов'ю, турботою... Дякую тобі, синку, за те, що ти вибрав нас. Ти є, був і будеш найщасливішою дитиною", - пообіцяла Катерина Репяхова у підписі до відео.

У коментарях користувачі мережі написали компліменти для хлопчика і привітали його: "Чарівність у таті, обличчя в мамі", "Вилита тато", "Дуже люблю вже такого дорослого міхасика", "Такий хлопчик чарівний".

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