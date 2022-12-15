Как сообщает Politeka.net, сын украинского певца Виктора Павлика и его жены, а по совместетительству и концертного директора Екатерины Репяховой празднует 2,5 года
В честь праздника блогерша и певец устроили яркую семейную фотосессию с подросшим сыночком Михаилом и приготовили ему сюрприз. Снимки Репяхова опубликовала на своей странице в Instagram-Сториз.
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик заказали для сына тортик с кремом и оставили надпись для малыша. Также мальчика одели в белый костюмчик и позволили ему съесть столько тортика, столько он хочет. Малыш вымазался, а мама не удержалась и сняла мальчика на камеру.
"Нашей величайшей любви в жизни - полтора годика. Только вчера с мужем размышляли, как сильно изменилась наша жизнь с появлением Михасика. Жизнь изменилась координально, мы стали другие. Мы наполнились невероятной энергией, любовью, заботой… Спасибо тебе, сынок, за то, что ты выбрал нас. Ты есть, был и будешь самым счастливым ребенком", - пообещала Екатерина Репяхова в подписи к видео.
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В комментариях пользователи сети написали комплименты для мальчика и поздравили его: "Очарование в папу, лицо в маму", "Вылитый папа", "Очень люблю уже такого взрослого михасика", "Такой мальчик очаровательный".
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