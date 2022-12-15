Ведучі Руслан Сенічкін та Соломія Вітвіцька в ефірі «Сніданку з 1+1» попросили артистку прокоментувати скандал, що спалахнув після релізу її нової пісні під назвою "Як мені бути...". Дует Two from Zoo одразу помітив неймовірну схожість треку з " Lovely" у виконанні Billie Eilish та запостив порівняльне відео. Злата Огнєвіч спробувала виправдатися, назвавши критику хейтом і перевівши тему на святе - загиблих героїв.

"Я абсолютно не звертаю уваги на хейт, тому що коли я записувала цю пісню, я в першу чергу думала про жінок, яким вона присвячена, їхньому горю, загиблим героям на війні, і точно я не думала про творчість інших артистів. А ті люди, які шукають чорну кішку в темній кімнаті, їм просто нема чим зайнятися", — заявила співачка та додала, що, крім як із Біллі Айліш, її пісню вже порівнювали з Sia, The Hardkiss і не тільки.

Two from Zoo в коментарях до ефіру "Сніданку" відреагували на заяву Злати.

"Дуже дякуємо за те, що запитали Злату Огневич про плагіат та ввімкнули для порівняння відео 🦊🐺 Думаємо, що глядачі Сніданку теж зробили для себе висновки і лише глухий не почує те, що очевидно:) Смішно і сумно водночас, коли констатацію факту плагіату називають «хейтом». Ми не ненавидимо нікого і не хайпуємо. Ми лише ЗА те, щоб українська музика була оригінальна та неповторна. І цього разу в Злати це явно не вийшло. Красти чуже - це ознака русні, а не українців. Перемоги всім нам 💙💛 І над самими собою в першу чергу)", — написали артисти.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

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