Ведущие Руслан Сеничкин и Соломия Витвицкая в эфире «Завтрака с 1+1» попросили артистку прокомментировать скандал, разразившийся после релиза ее новой песни под названием "Як мені бути...". Дуэт Two from Zoo сразу заметил невероятное сходство трека с "Lovely" в исполнении Billie Eilish и запостил сравнительное видео. Злата Огневич попыталась оправдаться, назвав критику хейтом и переведя тему на святое – погибших героев.

"Я совершенно не обращаю внимания на хейт, потому что когда я записывала эту песню, я в первую очередь думала о женщинах, которым она посвящена, их горю, погибшим героям на войне, и точно я не думала о творчестве других артистов. А те люди, которые ищут черную кошку в темной комнате, им просто нечем заняться", — заявила певица и добавила, что, кроме как с Билли Айлиш, ее песню уже сравнивали с Sia, The Hardkiss и не только.

Two from Zoo в комментариях к эфиру "Завтрака" отреагировали на заявление Златы.

"Очень спасибо за то, что спросили Злату Огневич о плагиате и включили для сравнения видео 🦊🐺 Думаем, что зрители Завтрака тоже сделали для себя выводы и только глухой не услышит то, что очевидно:) Смешно и грустно одновременно, когда констатацию факта плагиата называют "хейтом". Мы не ненавидим никого и не хайпируем. Мы только ЗА то, чтобы украинская музыка была оригинальна и неповторима. И на этот раз у Златы это явно не получилось. Воровать чужое - это признак русских, а не украинцев. Победы всем нам 💙 💛 И над самими собой в первую очередь)", - написали артисты.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

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