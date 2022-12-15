Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила яскраве слайдшоу, у якому показала, як розвивалася її музична кар'єра. Настя Каменських поділилася фото зі своїми батьками, де вона ще зовсім маленька, але вже вирішила, що хоче бути співачкою, низку кадрів із дитинства та юності, часів дуету Потап і Настя, участі в різноманітних шоу, та грандіозних сольних концертів.

"З самого дитинства я мріяла стати співачкою. Не дивно, адже у родинному колі мене змалку оточували музика та співи. Тому я завжди чітко знала, чого хочу та впевнено прямувала до своєї мети. І досі щодня дякую за те, що все вдалося і дитяча мрія стала реальністю ❤️Напередодні новорічних свят майже всі дітки пишуть листи до Миколая, мріють та загадують бажання, бо вірять у дива", — пише артистка.

Каменських закликала українців долучитися до благодійної ініціативи «Дарунки на здоров‘я» та купувати подарунки для онкохворих діток.

Додамо, Настя Каменських продовжує ігнорувати всі чутки про можливе розлучення з Потапом, хоча зіркова пара давно ніде не з'являється разом, не показує де і як живе і чим разом займається. Також Олексія Потапенка масово критикують за його тривале перебування в Іспанії протягом війни.

Нагадаємо, співачка Успенська, яка нещодавно гостювала у Потапа та Насті Каменських, не може дочекатися російського паспорта.

Також повідомлялося, що екс-дружина Потапа публічно звернулася до нового бойфренда Наді Дорофєєвої.

Крім того, Politeka.net писала, що Надя Дорофєєва вибачилася за свою співпрацю із росіянами – як на це відреагували відомі українці.