Артистка-путіністка українського походження вже не може дочекатися отримання російського громадянства.

Так, Успенська заявила журналістам, що після розпаду СРСР не отримувала російського паспорта і вважалася лише громадянкою США, але тепер усе зміниться.

«Я мріяла жити в Росії, хоча я сама з України, народилася у Києві. Потім жила багато років в Америці, але я мріяла завжди виїхати до Росії. А сьогодні в мене ще одна мрія, сподіваюся, що ось днями здійсниться – я отримую російське громадянство. І це буде свято, я ще більш щасливою людиною, будучи громадянкою росії», - заявила Успенська на церемонії вручення премії «Золотий грамофон».

Такое впечатление, что ее бьют палкой по морде каждое утро с 9 до 11. pic.twitter.com/eNw3TCmH7d — Oles Filonenko 🤷🏼‍♂️ (@taxfreelt) December 13, 2022

Примітно, що багато користувачів соцмереж не впізнали в жінці з набряклим обличчям Успенську.

"Хто це?", "Що це за "російська красуня"?, "Це Успенська чи що? Я напружено вдивлявся, намагаючись за шаром ботокса розглянути риси обличчя, не вийшло», «Це "а я сяду в кабріолет", прізвище забула? Це в неї просто наслідки нестримної пластики», «Шкода, що в законодавстві США немає поправки про позбавлення громадянства США під час прийняття громадянства РФ», «Це примусова косметологія. Напевно, дивлячись у дзеркало, Любаша бачить дівчинку з косою», «Це вже каральна косметологія, а не примусова», «Дура ця Успенська. Встигла купити квиток із переплатою на Титанік», - жартують у соцмережах.

Зазначимо, що любов до Росії не заважали Успенській їздити з концертами до Києва, 2019-го артистка навіть записала пісню українською мовою.

У вересні 2021-го року путіністка побувала в гостях Потапа та Насті Каменських.

За столом гості співали українські пісні "Черемшина", "Пісня про рушник" та був дует Любові Успенської та Насті Каменських.

Нагадаємо, екс-дружина Потапа, Марічка Падалко та інші висловилися, що думають щодо вибачень Дорофєєвої.

Також повідомлялося, що Дантес висловився про українців, які продовжують говорити російською мовою.

Крім того, Politeka.net писала, що Потапу згадали від'їзд до Іспанії, коли він вирішив заспівати про Україну.