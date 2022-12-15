В этот раз на своей странице в Instagram артистка разместила яркое слайдшоу, в котором показала, как развивалась ее музыкальная карьера. Настя Каменских поделилась фото со своими родителями, где она еще совсем маленькая, но уже решила, что хочет быть певицей, кадрами с детства и юности, времен дуэта Потап и Настя, участия в разнообразных шоу и грандиозных сольных концертов.

"С самого детства я мечтала стать певицей. Не удивительно, ведь в семейном кругу меня с детства окружали музыка и пение. Поэтому я всегда четко знала, чего хочу и уверенно направлялась к своей цели. До сих пор каждый день благодарю за то, что все удалось и детская мечта стала реальностью ❤️ В преддверии новогодних праздников почти все детки пишут письма Николаю, мечтают и загадывают желания, потому что верят в чудеса", — пишет артистка.

Каменских призвала украинцев принять участие в благотворительной инициативе «Дары на здоровье» и покупать подарки для онкобольных деток.

Настя Каменских продолжает игнорировать все слухи о возможном разводе с Потапом, хотя звездная пара давно нигде не появляется вместе, не показывает где и как живет и чем вместе занимается. Также Алексея Потапенко массово критикуют за его длительное пребывание в Испании во время войны.

Напомним, певица Успенская, которая недавно гостила у Потапа и Насти Каменских, не может дождаться российского паспорта.

Также сообщалось, что экс-жена Потапа публично обратилась к новому бойфренду Нади Дорофеевой.

Кроме того, Politeka.net писала, что Надя Дорофеева извинилась за свое сотрудничество с россиянами – как на это отреагировали известные украинцы.