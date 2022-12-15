Екс-дружина Потапа вирішила публічно відреагувати на великий гід «Їжа Львова» Кацуріна та Антона Птушкіна, який вийшов на YouTube-каналі ресторатора.
«Хлопці, ну як так? Через вас наступного разу у Львові залишуся на додатковий тиждень», - прокоментувала Горова випуск, у якому Кацурін розбирається з львівським стрітфудом, галицькою кухнею, львівською єврейською кухнею та локальним файн-дайнінгом.
Зазначимо, що багато коментаторів випуску виявилися солідарними з Іриною Горовою присвятити на походи ресторанами та кафешками Львова ще більше часу та грошей:
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«Випуск шалено цікавий, дякую вам за годину задоволення! А можна такий самий про їжу Одеси?», «Одразу захотілося до Львова. З'їсти журек у Бачевських, випити пива в Правді, а на десерт скуштувати сирник з ароматною кавою», «Михайло, дякую за фільм про мій улюблений Львів. З усіх згаданих закладів не був поки що в кафе Єрусалим», «Який смачний, надихаючий та пізнавальний випуск! Пиріжкова "Надія" – дуже сентиментальне місце для мене. Колись мій батько, коли я тільки поступила, мене туди відвів і сказав, що теж купував там пиріжки, коли був студентом» .
Нагадаємо, раніше Горова відреагувала на вибачення Наді Дорофєєвої.
Раніше повідомлялося, що пост Дорофєєвої викликав бурхливу реакцію в Мережі.
Також повідомлялося, що Дантес висловився про українців, які продовжують говорити російською мовою.