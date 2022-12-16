Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни виїхала з дітьми за кордон, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу зірка несподівано виклала відео, на якому виступає разом зі своєю колегою за дуетом Вікторією Сміюхою, з якою під час розпаду гурту багато скандалила.

Щоправда, у підписі до публікації Слава одразу попередила, що це відео з виступу, який відбувся у 2019 році. У ролику Камінська та Сміюха виступають на сцені в оточенні дітей, двоє з яких – це Лаура та Леон – діти Камінської.

У підписі до публікації Слава написала: "Концерт 2019. Леонард та Лаура без змін. Все стабільно". А шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію Камінської: "А якби зараз почути пісню від "НеАнгелов, та ще й українською мовою, і щоб про кохання", "У Леона схоже своя тусовка, що ж він там таке побачив?", "Віка не встигла вивчити слова?", "Дівчата, зараз не час для образ. Зараз би вам об'єднатися, ви шикарні українки, гурт вогненний. Було б супер зараз, і старі та нові пісні українською", "Я сумую за вами", "Люблю цих дітей нереально", "Не вистачає гурту дуже сильно".

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