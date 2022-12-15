Популярна українська співачка болівійського походження Мішель Андраде, яка стала ведучою одного із сезонів шоу "Орел і Решка", а нещодавно пішла з продюсерського центру Потапа та Горової, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка вклала кадри з нової фотосесії, на яких постала у незвичайному образі, який буквально змінив її зовнішність.

Як видно, Мішель опублікувала відео, в якому нарізка її фотографій та залаштунки зйомки. Перед камерою вона з'явилася у широких темних штанях та білій майці, під якою немає ліфа. А на ногах незвичайні "пухнасті" чоботи чи шкарпетки. Волосся співачки випрямлене і недбало покладене, а на обличчі легкий макіяж, вона кидає загадкові погляди в камеру.

У підписі до публікації Андраде написала: "Час" як подобається мені ця зйомка". Прихильники відразу почали коментувати нову публікацію артистки: "Ти схудла?", "Не схожа на себе. Мені більше подобається, коли милашка", "Боже, яка краса", "Коли і де найближчий концерт чи виступ Мішельки?", "Ти дуже красива", "Ох, і ляля", "Шик!", "Красота", "Мішель, ти мені подобаєшся ще більше", "Яка гарна", "Ой, жарко", "Цікавий кліп вийшов. Мішель, ти гарна", "Прекрасна".

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