Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны выехала с детьми за границу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз звезда неожиданно выложила видео, на котором выступает вместе со своей коллегой по дуэту Викторией Смеюхой, с которой при распаде группы много скандалила.

Правда в подписи к публикации Слава сразу предупредила, что это видео с выступления, которое состоялось в 2019 году. В ролике Каминская и Смеюха выступают на сцене в окружении детей, двое их которых – это Лаура и Леон – дети Каминской.

В подписи к публикации Слава написала: "Концерт 2019. Леонард и Лаура без изменений. Все стабильно". А поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Каминской: "А если бы сейчас услышать песню от "НеАнгелов, да еще и на украинском языке, и чтобы о любви", "У Леона похоже своя тусовка, что же он там такое увидел?", "Вика не успела выучить слова?", "Девушки, сейчас не время для обид. Сейчас бы вам объединиться, вы шикарные украинки, группа огненная. Было бы супер сейчас, и старые и новые песни на украинском", "Я скучаю по вам", "Люблю этих детей нереально", "Не хватает группы очень сильно".

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