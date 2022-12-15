Популярна українська актриса Ольга Сумська, яка з початку війни залишалася у Києві, почала гастролювати та брати участь у благодійних заходах та волонтерських ініціативах, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так цього разу зірка виклала милі фото, на яких показала свого чоловіка-актора Віталія Борисюка.

Як видно, парочка знята на вулиці після репетиції вистави, на яку Ольга запросила шанувальників. Перед камерою вона з'явилася у теплій бежевій куртці із зеленою шаллю на голові. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу. Поруч із нею Віталій у світлій куртці та з променистою усмішкою на обличчі.

У підписі до публікації Сумська написала: "Після репетиції вистави "Повернення блудного батька" відчуваєш натхнення та радість у душі… Чекаємо на вас, друзі, 16 грудня о 18:00 у Жовтневому палаці! Зірковий склад акторів, рідна Україна 70-х років @noiabriov! Продюсер @_r.kostin_! Квитки за посиланням у сторіс! Дякуємо ЗСУ!".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "Впевнений, що вистава пройде грандіозно", "Які ви красиві! Люблю вас", "Молодці", "Перегляньте будь ласка повідомлення. Написала вам!", "Чудово виглядайте", "Такі милі".

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