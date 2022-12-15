Популярний український ведучий, інтерв'юер та блогер Слава Дьомін, який прославився як радіоведучий "Люкс ФМ", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість порадував фоловерів кумедними фото в образі Русалоньки.

Як видно, Слава показав веселі селфи, на яких позує в домашньому образі, та з довгим синім волоссям. Це при тому, що сам ведучий лисий і з бородою. Схоже, він десь дістав перуку і вирішив її приміряти. А у підписі до публікації ще й пожартував на тему відключень світла.

"Так виглядає Русалочка, коли відключають світло та гарячу воду", - написав Дьомін. А шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію шоумена: "А я дуже рада, що є такі люди на позитиві, а не такі, які щодня шукають до чого вчепитися! Просто треба знаходити сили для гарного настрою!", "Волосся має бути жирнішим", "А навіщо вам вода? Взяли вологу серветку, протерли і все!", "Мальвіна", "Сьогодні я русалка, створюю хвилі", "Тобі підходить", "Краса".

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