Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка має власну школу танців і разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціям на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася чарівним фото та розповіла, як справляється у цей непростий час.

На новому знімку Ілона знята в цікавій локації з м'яким світлом. Перед камерою вона з'явилася у стильній бежевій сукні-піджаку з чорним поясом, який підкреслив струнку фігуру зірки. Її волосся недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж та впевнена посмішка.

У підписі до публікації Гвоздьова написала слова підтримки українцям на власному прикладі: "Коли страх заповнює моє тіло і мої думки, відразу поринаю у роботу та рух, бо життя - це рух! Не дозволяйте страху, тривогам і ворогам забрати ваше життя і почати ним управляти! Боріться кожен день, час і хвилину за себе, за наше майбутнє, за майбутнє наших дітей. Добро завжди перемагає зло. Дійсно, інколи хочеться плакати, кричати і ненавидіти від безсилля і несправедливості. Бо в чому ми з вами винні, ми, прості люди, але на все воля Господня і прийде час, коли кожен отримає своє… Я обираю життя, розвиток, навчання і складний тернистий шлях до перемоги".

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