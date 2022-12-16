Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая имеет собственную школу танцев и вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациям на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась очаровательным фото и рассказала, как справляется в это непростое время.

На новом снимке Илона запечатлена в интересной локации с мягким светом. Перед камерой она появилась в стильном бежевом платье-пиджаке с черным поясом, который подчеркнул стройную фигуру звезды. Ее волосы небрежно уложены, а на лице легкий макияж и уверенная улыбка.

В подписи к публикации Гвоздева написала слова поддержки украинцам на собственном примере: "Когда страх заполняет мое тело и мои мысли, сразу погружаюсь в работу и движение, потому что жизнь – это движение! Не позволяйте страху, тревогам и врагам унести вашу жизнь и начать ею управлять! Сражайтесь каждый день, час и минуту за себя, за наше будущее, за будущее наших детей. Добро всегда побеждает зло. Действительно, иногда хочется плакать, кричать и ненавидеть бессилие и несправедливость. Ибо в чем мы с вами виноваты, мы, простые люди, но на все воля Господня и придет время, когда каждый получит свое… Я выбираю жизнь, развитие, обучение и сложный тернистый путь к победе".

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