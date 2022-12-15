Популярна українська співачка та зірка "Євробачення" Джамала, яка з перших днів війни почала гастролювати за кордоном на підтримку України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка здивувала знімком із Білого дому, де разом зі своїм чоловіком зустрілася з подружжям Байденів.

Як виявилося, Джамала та її чоловік Сеїт-Бекір Сулейманов полетіли в Америку з культурною місією, яку "благословив" сам президент Зеленський. Українська артистка виступила для Джо та Джилл Байденів у Білому домі у дуеті з ірландським музикантом Hozier, з яким зустрілася на престижній церемонії 45th Annual Kennedy Center Honors у США.

Крім того, Джамала та її чоловік мали честь особисто поспілкуватися з американським президентом та його дружиною. "У мене є сильне враження, що ми в цій боротьбі не сам не сам із ворогом. Вдячна Джо та Джилл Байденам за зустріч. Такі моменти додають сил рухатися далі до нашої з вами спільної перемоги. На всій території суверенної України", - написала артистка у підписі до фотографії.

Нагадаємо, "Які ви красиві": Сумська зворушила кадром із коханим чоловіком-актором.

Як повідомляла Politeka, "Не схожа на себе": Андраде з "Орла і Решки" ошарашила зовнішністю у новій зйомці, відео.

Також Politeka писала, що "Коли відключають світло…": Дьомін з блакитним волоссям насмішив українців образом Русалочки.