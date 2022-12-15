Популярная украинская певица и звезда "Евровидения" Джамала, которая с первых дней войны начала гастролировать за границей в поддержку Украины, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка удивила снимком из Белого дома, где вместе со своим мужем встретилась с четой Байденов.

Как оказалось, Джамала и ее муж Сеит-Бекир Сулейманов полетели в Америку с культурной миссией, которую "благословил" сам президент Зеленский. Украинская артистка выступила для Джо и Джилл Байденов в Белом доме в дуэте с ирландским музыкантом Hozier, с которым встретилась на престижной церемонии 45th Annual Kennedy Center Honors в США.

Кроме того, Джамала и ее муж имели честь лично пообщаться с американским президентом и его женой. "У меня есть сильное впечатление, что мы в этой борьбе не один не сам с врагом. Благодарна Джо и Джилл Байденам за встречу. Такие моменты придают сил двигаться дальше к нашей с вами общей победе. По всей территории суверенной Украины", - написала артистка в подписи к фотографии.

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