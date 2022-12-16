Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва – відома українська співачка. Зірка розлучилася з Володимиром Дантесом і зійшлася з ресторатором Михайлом Кацуріним, який теж пішов від дружини Даші. А після цього Володимир та Даша теж розпочати стосунки. А нещодавно Надя записала пісню з Мишком, чого не робила навіть із Дантесом. Пісня стала дуже популярною та не обійшлося без незручних питань від фанатів до Даші.

"Вчора 80% питань, на жаль, було про те, як мені пісня. Я відповіла у своєму тг", - написала Кацуріна.

"А в той же час у мене захворіла няня, ми завтра відкриваємо поп-ап у студії, яку зробили за місяць в іншій країні, запускаємо дуже важливий і великий благодійний "привіт сусід" у Бахмут, знімаємо фільм про українських майстрів, які роблять нам автентичний декор на Різдво для привітів по всій країні, запускаємо новий продукт Кацуріна, а ще я випрала свій паспорт, хочеться відповісти, що я не маю на це часу.

Але насправді чесно так: трек я обговорила з подругами та терапевтом, коментувати не хочу”, - написала Даша.

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