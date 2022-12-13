Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица. Звезда недавно разошлась с Владимиром Дантесом и ушла к другу семьи Мише Кацурину, который бросил жену Дашу. А недавно пара записала новую песню. Теперь Надя решила похвастаться достижением в своем блоге, что композиция собрала уже миллион прослушиваний и занимает топ-места в чартах.

"Чтобы не было" 1 000 000 просмотров на YouTube

И все первые места в чартах я посвящаю каждому из вас! Спасибо…", - написала Дорофеева в своем блоге.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Мда….Я надеюсь дочь Даши не будет слушать эту песню при ней же …", "Я не психолог. Но когда женишься или выходишь замуж. Даёшь клятву и в радости и в горести. Вместе! Если вы в горести пошли к другому, то что будет в будущем?", "Представляю как Даше неприятно слушать эту песню на каждом шагу , напоминает о предательстве подруге и мужа в тяжкое время. Это же когда она беременна еще наверное началось предательство , вот это подружаня, та с ней делилась своим проблемами, а эта в тяжелое время развлекалась с ее мужем".

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А еще Politeka сообщала, что извинения Дорофеевой перед украинцами повлекли за собой бурную реакцию

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