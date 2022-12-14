Напомним, певица призналась, что жалеет о своей аполитичности и что раньше не понимала, что сотрудничает «со злом».

Пост Дорофеевой в Инстаграм собрал более 85 тысяч реакций и почти две тысячи комментариев.

В ответ некоторые украинцы признаются, что и сами были «аполитичными» до 24 февраля и не понимали, к чему все идет, другие отмечают, что мало у каких артистов найдется смелость признаться в собственных ошибках и публично об этом заявить.

Отреагировали на эмоциональный пост и известные украинцы.

Так, экс-жена Потапа, продюсер и близкий для Дорофеевой человек Ирина Горовая написала: «Горжусь тобой».

Телеведущая 1+1 Маричка Падалко поблагодарила певицу за текст: «Важный пост. Спасибо».

Свои «лайки» артистке поставили Вера Брежнева, Юлия Санина, Наталья Денисенко, Джамала.

«Найти силы осознать и публично проанализировать свои ошибки – признак сильного человека, достойного уважения. Нельзя изменить прошлое, а в будущем, надеюсь, у вас не будет никакого сотрудничества с русским (включая язык)», «Лучше поздно, чем никогда»,

«Я даже сейчас в некоторых моментах аполитична, хотя по образованию юрист. Политология – кардинально не мое. С другой стороны, это не мешает мне понимать, что Россия - агрессор и террорист, а основные надежды каждого украинца - на уничтожение ее как таковой. Поэтому я с тобой»,

"Рад, что вы отрефлексировали и проговорили этот момент. Это важно", "Вы, наверное, первая, кто за 9 месяцев полномасштабного вторжения не побоялись быть честными, назвать все как есть! Это действительно достойный поступок человека и артиста", "Уважение и объяти за честность. Люди ошибаются. Люди крутые, когда умеют это проговорить и достойно двигаться дальше. Надя, это круто", - пишут в комментариях Наде.

Напомним, ранее сообщалось, что пост Дорофеевой вызвал бурную реакцию в Сети.

Также сообщалось, что Дантес высказался об украинцах, которые продолжают говорить по-русски.

Кроме того, Politeka.net писала, что Потапу вспомнили отъезд в Испанию, когда он решил спеть об Украине.