Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица. Звезда развелась с Владимиром Дантесом и сошлась с ресторатором Мишей Кацуриным, который тоже ушел от жены Даши. А после этого Владимир и Даша тоже начать отношения. А недавно Надя записала песню с Мишей, чего не делала даже с Дантесом. Песня стала очень популярной и не обошлось без неудобных вопросов от фанатов к Даше.
"Вчера 80% вопросов, в к сожалению, было о том, как мне песня. Я ответила в своем тг", - написала Кацурина.
"А в то же самое время у меня заболела няня, мы завтра открываем поп-ап в студии, которую сделали за месяц в другой стране, запускаем очень важный и большой благотворительный "привет сосед" в Бахмут, снимаем фильм об украинских мастерах, которые делают нам аутентичный декор на Рождество для приветов по всей стране, запускаем новый продукт Кацурина, а еще я постирала свой паспорт. Хочется ответить, что у меня нет на это времени.
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Но, на самом деле честно так: трек я обсудила с подругами и терапевтом, комментировать не хочу", - написала Даша.
Напомним, Дорофеева показала "постельную сцену" с новым возлюбленным Кацуриным
А еще Politeka сообщала, что экс-жена Потапа, Падалко и другие высказались, что думают об извинениях Дорофеевой
Также Politeka писала, что украинцы набросились на Дорофееву из-за новой песни с Кацуриным