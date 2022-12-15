Популярна українська співачка, а тепер ще й актриса театру Наталія Могилевська, яка з початку війни залишається в Україні і часто виступає з підтримкою благодійних проектів, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка показала афішу і розповіла про свою нову виставу.

Як відомо, на початку літа Наталія створила та представила публіці свою моновиставу "Я вдома". Треба сказати, що цей експеримент мав великий успіх, і тепер артистка вирішила презентувати свою нову виставу, яка називається "Доньки".

Могилевська опублікувала його афішу і запросила українців прийти подивитися: "Дякую Господу, що був до мене небайдужий! Мрію скоріше почути слово "Мама!". "Доньки" - моя нова вистава про найголовніше в житті, про те, що важливо кожному. Людина, якій можна сказати все і завжди... Мама! Цей спектакль я присвячую всім матерям України! До зустрічі 19 та 20.12 у театрі ім. Лесі Українки. Початок о 19:00. Квитки у шапці профілю".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "З радістю відвідаємо! Впевнений це буде дуже сильно, по-справжньому і прямо!", "Мрію, щоб побачити. Така щаслива за вас. Ви напевно будете найкращою мамою", "Нехай Ваша мрія" збудеться! Тому що Ви цього точно заслуговуєте!", "Вже з нетерпінням чекаю вівторка, квитки купили", "Ви чудова! Мрію побачити вас у Миколаєві!", "Дякую за творчість! "Я вдома" дуже сильно! Сподобалося неймовірно! Чекаю , що це буде ще потужнішим".

Нагадаємо, "Які ви красиві": Сумська зворушила кадром із коханим чоловіком-актором.

Як повідомляла Politeka, "Не схожа на себе": Андраде з "Орла і Решки" ошарашила зовнішністю у новій зйомці, відео.

Також Politeka писала, що "Коли відключають світло…": Дьомін з блакитним волоссям насмішив українців образом Русалочки.